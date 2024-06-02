Dehşet saçmıştı! Saklandığı ormanda yakalandı

Dün akşam saatlerinde Hochstrasse Sokak'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. 34 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Ö., engelli dünyaya gelen kız çocuğunun sağlık problemleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. İddiaya göre Mehmet Ö. dün akşam saatlerinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahını çeken Mehmet Ö. eşini kafasından vurdu. Daha sonra aynı binanın 7. katına yönelen Mehmet Ö. Kapının açılmaması üzerine daireye 6 el ateş ederek otomobiliyle binadan ayrıldı.

BERBERE GİTTİ 4 KİŞİYİ DAHA VURDU

Daha sonra evine 2 kilometre uzaktaki bir berbere giden Mehmet Ö., berberde çalışanlara kurşun yağdırdı. 4 kişiyi vuran Mehmet Ö. koşarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.

ORMANDA YAKALANDI

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, olayda yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Ö. bugün akşam saatlerinde Hagen ormanında yakalandı.

'KARDEŞİM ÇOK SAKİN BİRİYDİ", ŞOKA GİRDİM'

Alman polisi, saldırının ailevi meseleler nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğinden şüphelenirken, Mehmet Ö.'nün kardeşi Ahmet Ö. polise verdiği bilgide kardeşinin ağır engelli olarak dünyaya gelen küçük kızının doğumundan bu yana depresyonda olduğunu söyledi.

KIZININ BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ahmet Ö., "Kardeşim aslında şiddet yanlısı biri değil.Ancak son zamanlarda içine kapanmıştı. Onu bu saldırıya iten şeyi bilmiyorum. En küçük yeğenim engelli olarak doğdu. Bugün onun doğum günü. Bildiğim kadarıyla hiçbir sorunları yoktu ve aslında çok sakin bir adamdı. Onların dört çocuğu vardı" dedi.