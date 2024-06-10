Dehşete düşüren görüntülere 3 gözaltı

İzmit ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşandığı belirtilen ve yeni ortaya çıkan şiddet görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Bir kadının genç bir kıza küfürler ederek, saçından tutup yerde sürüklediği, tekme ve yumruklarla dövdüğü anlar kameralara yansıdı. Daha da korkutucu olan ise, bu kadının başka kızlara da benzer şiddet eylemlerinde bulunduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Görüntüleri ihbar kabul eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki ayrı genç kızı benzer şekilde döverek şiddet uygulayan üç şüpheli yakalandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA, VALİDEN PAYLAŞIM

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Emniyet Müdürlüğümüzce 10.06.2024 sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde B.K. ve G.K. isimli bayan şahısların R.S., A.T.S., C.S. isimli şahısları darp ettiği görüntülerle alakalı olarak olayı gerçekleştiren B.K. ve G.K. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir." Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" ifadesi ile gözaltı fotoğrafını paylaştı.