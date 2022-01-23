Dehşete düşüren görüntülere SABAH ulaştı: Küçük çocuğun önünde uyuşturucu partisi

"ÖLDÜRDÜN KENDİNİ YETER"

Koltuğa oturmak isteyen sevgilisine hitaben Turan A., "Öldürdün kendini. Yeter. İşkence mi çektiriyorsun kendine?" diye kızdığı duyuluyor. Uyuşturucunun etkisinde kendinden geçen kadın, "Sema, Ceyda ve Hamza" diye videoda görünmeyen arkadaşlarına seslenirken, evin içinde toplam 2 kadın ile iki erkeğin daha olduğu anlaşılıyor. Toplam 3 erkek, 3 kadın ile bir çocuğun bulunduğu evde Turan A.'nın, "Ver benim hapımı. Ben de hap atacağım. Atmayacağım diye bir şey mi var?" derken, sevgilisi olan kadın da, "Sen hap atma" diyor. Turan A. da "Sen de önceden hap atmazdın" diye cevap veriyor.