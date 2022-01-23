Dehşete düşüren görüntülere SABAH ulaştı: Küçük çocuğun önünde uyuşturucu partisi

SABAH'ın ulaştığı Türkiye'yi dehşete düşüren görüntüler Konya'da çekildi. Evde çekilen görüntülerde uyuşturucu içildiği iddia edilirken, 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun da aynı odada sandalye üzerinde oturduğu ve cep telefonuyla oynadığı görülüyor. İsmi öğrenilemeyen kadının garip hareketleri dikkat çekerken, videoda görünen Turan A. isimli kişinin elinde uyuşturucu içme aparatı olan bong düzeneği tutuyor. Bong düzeneğinin de içinde portakal suyuna benzer renkli bir sıvı bulunuyor.
ŞARKI SÖYLEYİP EĞLENİYOR
Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kadının 'Kader de gülecekmiş. Ne zaman, ne zaman? O yar da beni sevecekmiş ne zaman ne zaman' şeklindeki şarkı söylerken, bir yandan da dans ederek eğleniyor. Kadın ve erkek arasında küfürlü ve belden aşağı konuşmaların geçtiği videoda, kimliği belirsiz kadının sevgilisine hitaben 'Turan da sevecekmiş ne zaman?' diye esprili bir şekilde seslendiği duyuluyor.
"ÖLDÜRDÜN KENDİNİ YETER"
Koltuğa oturmak isteyen sevgilisine hitaben Turan A., "Öldürdün kendini. Yeter. İşkence mi çektiriyorsun kendine?" diye kızdığı duyuluyor. Uyuşturucunun etkisinde kendinden geçen kadın, "Sema, Ceyda ve Hamza" diye videoda görünmeyen arkadaşlarına seslenirken, evin içinde toplam 2 kadın ile iki erkeğin daha olduğu anlaşılıyor. Toplam 3 erkek, 3 kadın ile bir çocuğun bulunduğu evde Turan A.'nın, "Ver benim hapımı. Ben de hap atacağım. Atmayacağım diye bir şey mi var?" derken, sevgilisi olan kadın da, "Sen hap atma" diyor. Turan A. da "Sen de önceden hap atmazdın" diye cevap veriyor.
Görüntüleri cep telefonuyla o sırada evde bulunan Hamza D.'nin (39) çektiği iddia edildi. Tüm bunlar yaşanırken sandalyede oturan küçük çocuk yerinden kalkmadan cep telefonuyla oynamaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER İSYAN ETTİ
Görüntüleri izleyenler yaşanan bu duruma isyan ederken, "Küçük çocuğun başına bir şey gelmeden devlet yetkilileri en kısa sürede koruma altına almalı. Yoksa böyle bir ortamda başına her şey gelebilir. Küçücük bir çocuğun önünde ağza alınmayacak sözler sarf edip, küfürlü konuşmalar yapıyorlar. Uyuşturucu alıyorlar. Böyle anne olmaz olsun. Böyle bir ortamda yetişen çocuk ileride suça da sürüklenebilir" yorumlarına neden oldu.