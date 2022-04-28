Dehşeti otopsi ortaya çıkardı: Özbek kadını önce bıçaklayıp, sonra boğmuş

13 BİN TL ALACAĞINI VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin Djuraboeva ile sık sık görüşen Noor Muhammed Subhanool olduğunu tespit etti. Çumra ilçesine kaçtığı belirlenen şüpheli yapılan operasyonla kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına aldı. Noor Muhammed Subhanool ifadesinde, genç kadın ile para karşılığında ilişkiye girdiğini, olay gecesi yine evine gittiğini, kendisinden 13 bin TL olan alacağını istediğini, parayı vermek istemeyince bıçakladığını sonra da boğarak öldürdüğünü, kadının kendisini telefon ile çektiğini bu nedenle de kaçarken telefonunu yanına aldığını itiraf etti. Irodakhon Djuraboeva ise öldürülürken cep telefonu ile katilini görüntülemeye çalıştığı belirtildi.