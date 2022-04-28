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Giriş Tarihi: 28.4.2022 16:57 Son Güncelleme: 28.4.2022 17:03

Dehşeti otopsi ortaya çıkardı: Özbek kadını önce bıçaklayıp, sonra boğmuş

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Dehşeti otopsi ortaya çıkardı: Özbek kadını önce bıçaklayıp, sonra boğmuş

Konya'da Özbekistan uyruklu 39 yaşındaki Irodakhon Djuraboeva'yı öldüren katil zanlısı Afgan uyruklu Noor Muhammed Subhanool (42) çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Katil zanlısının zaman zaman Djuraboeva'nın evine giderek para karşılığı ilişkiye girdiği, olay gecesi ise genç kadından 13 bin TL alacağını istediği vermeyince önce bıçakladığı ardından da boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Irodakhon Djuraboeva'nın ise öldürülürken bu anların bir kısmını cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı belirtildi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Keykubat sokaktaki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana gelen dehşette, Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva kendisine ulaşamayan bir erkek arkadaşı tarafından kanlar içerisinde bulundu.

Vücudunda bıçak izleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, asıl dehşet otopside ortaya çıktı. Irodakhon Djuraboeva'nın önce bıçaklandığı ardından da boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

13 BİN TL ALACAĞINI VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin Djuraboeva ile sık sık görüşen Noor Muhammed Subhanool olduğunu tespit etti. Çumra ilçesine kaçtığı belirlenen şüpheli yapılan operasyonla kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına aldı. Noor Muhammed Subhanool ifadesinde, genç kadın ile para karşılığında ilişkiye girdiğini, olay gecesi yine evine gittiğini, kendisinden 13 bin TL olan alacağını istediğini, parayı vermek istemeyince bıçakladığını sonra da boğarak öldürdüğünü, kadının kendisini telefon ile çektiğini bu nedenle de kaçarken telefonunu yanına aldığını itiraf etti. Irodakhon Djuraboeva ise öldürülürken cep telefonu ile katilini görüntülemeye çalıştığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Noor Muhammed Subhanool, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

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Dehşeti otopsi ortaya çıkardı: Özbek kadını önce bıçaklayıp, sonra boğmuş
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