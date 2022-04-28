Dehşeti otopsi ortaya çıkardı: Özbek kadını önce bıçaklayıp, sonra boğmuş

Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Keykubat sokaktaki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana gelen dehşette, Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva kendisine ulaşamayan bir erkek arkadaşı tarafından kanlar içerisinde bulundu.
Vücudunda bıçak izleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, asıl dehşet otopside ortaya çıktı. Irodakhon Djuraboeva'nın önce bıçaklandığı ardından da boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
13 BİN TL ALACAĞINI VERMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ
Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin Djuraboeva ile sık sık görüşen Noor Muhammed Subhanool olduğunu tespit etti. Çumra ilçesine kaçtığı belirlenen şüpheli yapılan operasyonla kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına aldı. Noor Muhammed Subhanool ifadesinde, genç kadın ile para karşılığında ilişkiye girdiğini, olay gecesi yine evine gittiğini, kendisinden 13 bin TL olan alacağını istediğini, parayı vermek istemeyince bıçakladığını sonra da boğarak öldürdüğünü, kadının kendisini telefon ile çektiğini bu nedenle de kaçarken telefonunu yanına aldığını itiraf etti. Irodakhon Djuraboeva ise öldürülürken cep telefonu ile katilini görüntülemeye çalıştığı belirtildi.