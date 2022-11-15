Dehşeti SABAH’a anlattılar: Kan revan içinde kalmış

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlamada yaralanan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Selen Pala'nın (19) eniştesi Ahmet Mergen, yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Baldızım 3 arkadaşıyla beraber Taksim meydanından Tünel'e doğru yürürken patlamayı ve alev topunu görüyor. Bir mağazanın camı kırılıyor ve oradan sıçrayan cam kırıkları kafasına geliyor. Selen kan revan içinde kalıyor, arkadaşlarına fazla bir şey olmuyor. Çok daha ağır hastaları ambulansa bindirdikleri için yürüyerek hastaneye geliyor. Yarı yola kadar geldikten sonra yolda birisi onu arabasına bindiriyor ve hastaneye getiriyor. Hemen müdahale ediyorlar, 10 veya 12 dikiş atılıyor. Şimdilik durumu iyi, bugün taburcu olacak, ucuz atlattık. Bize de kendisi arayıp haber verdi.

Minik Ecrin'in annesiyle aynı odada olduklarını söyleyen Mergen, şöyle konuştu: Kendisi ağır yaralıydı kocasından ümidi kesmişti artık doktor gelip başınız sağ olsun deyince eşi sandı ama kızı olduğunu öğrenince kendinden geçti.