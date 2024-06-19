Dehşeti yaşatan boşanma aşamasındaki eş tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta, bayramın ilk günü meydana gelen dehşet verici olay şu şekilde gelişti: Hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek amacıyla eşi Nurcan B. ile buluştu. Henüz bilinmeyen bir sebeple Mehmet S.B. ile 4 çocuk annesi eşi Nurcan B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Mehmet S.B., önce eşini bıçakladı, ardından silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Nurcan B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet S.B. kaçtı.

TUTUKLANDI

Eşini yaralayıp kaçan Mehmet S.B., daha sonra Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B'nin kuzeni Alaattin B'nin evine giderek onu da silahla yaraladı ve ardından yine eşinin bir diğer kuzeni olan Veysi B.'nin evini kurşunladı. Olayı gerçekleştiren Mehmet S.B., polis ekipleri tarafından bir camide saklanırken yakalandı. Nurcan B. ile kuzeni Alaattin B'nin tedavileri devam ederken, olayla ilgili ifadesi alınan Mehmet S.B.sevk edildikten sonra adli merciler tarafından tutuklandı.