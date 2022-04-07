Antalya eski karısına dehşeti yaşatan adam tutuklandı

Korkunç olay, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 4873 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci kadında meydana gelmişti. Abuzer Aydın önceki akşam, 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye gitti. Aydın, burada eski eşi Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği yeni eşi Erden Fesli ile tartışmaya başladı. Gelişmelerin ardından Aydın, 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi Meral Fesli ile eşi Erden Fesli'yi vücudunun ve boynundan çeşitli yerlerinden bıçakladı. Fesli çifti kanlar içinde yere yığıldı.
(Meral Fesli (39)
KOMŞULARI POLİSE BİLDİRDİ
Talihsiz kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı kocaya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından durumu ağır olan Erden Fesli Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meral Fesli ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar her ikisinin de komada olduğunu bildirdi.
(Erden Fesli)
ÖLDÜRMEK İÇİN TEHDİT EDİYORDU
Hastanede tedavisi süren Meral Fesli "Eski eşim, beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu. Haber gönderip, çocukları görmeye geleceğini söylemiş. Söylediği gibi gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açmam ile beraber boğazımı ve çeşitli yerlerimi maket bıçağıyla kesti daha sonra kapıyı kilitleyip, eşimi de yaraladı" dedi.
(Abuzer Aydın)
TUTUKLANDI
Korkunç olayın ardından polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Abuzer Aydın'ı olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abuzer Aydın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.