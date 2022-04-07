Antalya eski karısına dehşeti yaşatan adam tutuklandı

Korkunç olay, Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 4873 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci kadında meydana gelmişti. Abuzer Aydın önceki akşam, 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye gitti. Aydın, burada eski eşi Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği yeni eşi Erden Fesli ile tartışmaya başladı. Gelişmelerin ardından Aydın, 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi Meral Fesli ile eşi Erden Fesli'yi vücudunun ve boynundan çeşitli yerlerinden bıçakladı. Fesli çifti kanlar içinde yere yığıldı.