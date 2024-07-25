Dehşeti yaşattılar, serbest kaldılar

Aydın'ın Didim ilçesinde, sahile inen Engin Taşçı, Tuncay Özenç ve Berkcan Özenç, iddiaya göre, araçlarında yüksek sesle müzik dinleyip alkol aldı. Evinde, sesten rahatsız olan Tuncay Kabak ise gençleri polise şikayet etti. Araçlarıyla Kabak'ın evinin önündeki motosiklete çarpan gençler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Gelen polis ekiplerine rahatsızlıklarını anlatan Kabak, motosikletine çarpanlardan şikayetçi olmadı.

İddiaya göre polisler gittikten sonra geri dönen gençlerden Tuncay Özenç, motosikleti tekmeleyip, elindeki boş alkol şişesiyle Kabak'ın yüzüne vurdu. Bununla yetinmeyen şehir magandalarından biri zorla eve girerek Kabak'ın kız kardeşine tekme atarak yere düşürdü, eşi ve çocuklarına küfretti. Kabak'ı ailesinin gözü önünde darp etti. Olay yerine gelen Tuncay Kabak'ın kardeşi Mustafa Kabak polis çağırdı. Ağabeyini korumaya çalışan Mustafa Kabak'ı yere yatıran zanlılar sopayla darp etti. Sesi duyan komşular Mustafa Kabak'ı magandaların elinden aldı.

Şüphelerinden Engin Taşçı çevrede bulunan komşulara "Bizi burada ayıranları da, sizi de öldüreceğim, dokunanı da öldürürüm" diye tehditler savurdu.

Berkcan Özenç Tuncay Kabak'ı darp etmeye devam eden arkadaşına "Silahı sıkma, bunu öldüreceğim ama döverek öldüreceğim" dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran 3 şehir magandası gözaltına alındı. Tuncay Kabak ve ailesi ise hastaneye kaldırıldı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Engin Taşçı, Tuncay Özenç ve Berkcan Özenç savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.