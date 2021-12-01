Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Ürgüp Cumhuriyet Mahallesi Santral Sokak'ta meydana geldi. Üniversitede okuyan kimliği öğrenilemeyen bir öğrenci, akşam saatlerinde yurttan çıkıp markete giderken sokakta köpeklerin saldırısına uğradı.
Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video
8 sokak köpeği öğrencinin etrafını sararak saldırdı. Cep telefonuyla konuşan genç, savurduğu tekmelerle köpeklerden kurtulmaya çalıştı.
Zor anlar yaşayan öğrenci, şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.