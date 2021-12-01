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Giriş Tarihi: 1.12.2021 18:53

Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu!

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde markete giderken 8 köpeğin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi son anda kurtuldu. Köpeklerin öğrenciye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Ürgüp Cumhuriyet Mahallesi Santral Sokak'ta meydana geldi. Üniversitede okuyan kimliği öğrenilemeyen bir öğrenci, akşam saatlerinde yurttan çıkıp markete giderken sokakta köpeklerin saldırısına uğradı.

Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video


8 sokak köpeği öğrencinin etrafını sararak saldırdı. Cep telefonuyla konuşan genç, savurduğu tekmelerle köpeklerden kurtulmaya çalıştı.
Zor anlar yaşayan öğrenci, şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu!
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