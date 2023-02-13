Haberler Yaşam Haberleri Dehşetin boyutu gözler önünde! Şiddetli deprem trenleri devirdi
Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:32

Dehşetin boyutu gözler önünde! Şiddetli deprem trenleri devirdi

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin etkisiyle Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren vagonu, raydan çıkarak devrildi. Şiddetli depremlerin ardından dağlardan koparak yola düşen kayalar ise rayları tahrip etti.

İHA
Dehşetin boyutu gözler önünde! Şiddetli deprem trenleri devirdi

Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 10 ilde ciddi hasara yol açtı. Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin etkisiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bulunan Fevzipaşa Tren İstasyonu'nda park halinde bulunan 6 tren vagonu raydan çıkarak devrildi. Şiddetli depremlerin ardından dağlardan koparak tren yoluna düşen kayalar ise rayları ciddi oranda tahrip etti.

DEHŞETİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Depremin etkisiyle devrilen tren vagonlarının ve tahrip olan rayların görüntüsü dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından devrilen vagonlar ile rayların üzerindeki kayaları kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşetin boyutu gözler önünde! Şiddetli deprem trenleri devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA