Dehşette yeni detaylar! Çete lideri ‘Ejder Salih’ zincirle dövüp, baltayla parmaklarını kesti: Pansumanı diğer odadaki kızlar yaptı





PARMAKLARINI BALTAYLA KESTİLER

Aç ve susuz bırakılan ve yediği dayaklardan baygın düşen G.A.'ya "bizi hiç unutmayacağın bir ders vereceğiz" diyen örgüt lideri Turanlı iddiaya göre baltayla genç kızın parmaklarını kesti. Pansumanı diğer kızlar tarafından odada yapılan genç kız akşam hiçbir şey olmamış gibi örgüt üyelerine ait gazinoda çalışmaya gönderildi.