Dehşette yeni detaylar! Çete lideri ‘Ejder Salih’ zincirle dövüp, baltayla parmaklarını kesti: Pansumanı diğer odadaki kızlar yaptı

Edremit ilçesinde esnafı haraca bağladıkları, ödemeyenleri kaçırarak işkence yaptıkları ileri sürülen bir grup polisin takibindeydi. Geçtiğimiz Eylül ayında 18 yaşındaki G.A. isimli genç kızın ve örgüt üyelerinin de bulunduğu araç Edremit'te polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durduruldu. Paniğe kapılan örgüt üyeleri araçtan inerek kaçtı. G.A. ise korkudan ifade vermedi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre G.A.'nın polise herşeyi anlattığından şüphelenen örgüt üyeleri, geçen ay genç kızı çarşıda araca bindirerek zorla kaçırdı. G.A.'yı polis muhbiri olmakla suçlayan örgüt üyeleri gözlerini bağladıkları genç kızı, çiftlik evine götürüp zincirle dövüp, defalarca tecavüz ettiler.
PARMAKLARINI BALTAYLA KESTİLER
Aç ve susuz bırakılan ve yediği dayaklardan baygın düşen G.A.'ya "bizi hiç unutmayacağın bir ders vereceğiz" diyen örgüt lideri Turanlı iddiaya göre baltayla genç kızın parmaklarını kesti. Pansumanı diğer kızlar tarafından odada yapılan genç kız akşam hiçbir şey olmamış gibi örgüt üyelerine ait gazinoda çalışmaya gönderildi.
ÇİFTLİK EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda önceki gün örgütün kullandığı Çıkrıkçı Köyü'ndeki çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında zorla çiftlikte alıkonulan 4 kız kurtarılırken, yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış silahlar bulundu. Gözaltına alınan aralarında örgüt liderinin de olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.