Dekont dolandırıcısı yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de dekoratif mum imalatı yapan iş kadını D.N'yi sahte dekontla 1 milyon lira dolandıran şüpheli yakalanırken mumlar da bulunarak sahibine teslim aldı. İş kadını D.N'yi (40) arayarak 1 milyon lira değerinde dekoratif mum siparişi verdi. Kendisine gönderilen dekontla ödeme yapıldığını düşünen D.N. mumları gönderdi. Ancak dekontun sahte olduğu ortaya çıktı. D.N'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Adnan İ.'yi (45) 19 Kasım'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Daha önceden 5 suç kaydı bulunan şüphelinin Şişli'deki adresine yapılan baskında, 40 koli içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan dekoratif yılbaşı mumu ele geçirildi. Mumlar iş kadınına teslim edildi.