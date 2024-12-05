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Giriş Tarihi: 5.12.2024 11:01 Son Güncelleme: 5.12.2024 11:05

Dekoratif mum siparişiyle 1 milyon lira dolandırmıştı: Polis o mumları bulup sahibine teslim etti

İstanbul Sancaktepe’de dekoratif mum imalatı yapan iş kadını D. N.’yi arayarak sipariş veren ve karşılığında sahte dekont gönderen dolandırıcı gözaltına alınmıştı. Polis şüphelinin aldığı 1 milyon lira değerindeki mumları buldu sahibine telim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerince bulunan mumlar için teşekkür eden D. N. Mumlarını teslim aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dekoratif mum siparişiyle 1 milyon lira dolandırmıştı: Polis o mumları bulup sahibine teslim etti

Sancaktepe'de 5 Kasım Salı günü iş kadını D.N. (40) kendisini telefonla arayarak 1 milyon lira değerinde dekoratif mum sipariş veren bir kişi tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvuruda bulunmuştu. Şüpheli, iş kadını D. N.'ye 1 milyon lira değerinde dekoratif mumun parasını ödediğine dair sahte dekont gönderdi. D.N., şüphelinin gönderdiği dekonta inanarak, gelen kamyona mumları yükledi. D.N. kısa süre sonra 'kendisine para yatırılmadığını ve dekontun sahte olduğunu anladı ve polise başvurdu.

MUMLAR BULUNDU

İş kadınının emniyetteki ifadesinin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmış, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Adnan İ. (45) 19 Kasım'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli 20 Kasım'da ise tutuklanmıştı. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmanın sonucunda çalınan mumların Şişli, Okmeydanı Mahallesi'nde bir depoda olduğunu belirledi. Yapılan baskında 40 koli içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan dekoratif yılbaşı mumları bulundu. Mumlar iş kadınına teslim edildi.

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Dekoratif mum siparişiyle 1 milyon lira dolandırmıştı: Polis o mumları bulup sahibine teslim etti
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