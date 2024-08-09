Delik çekmeceyle 1.4 milyonluk saat vurgunu.. Polis o şüphelileri yakaladı

Bakırköy'de 30 Temmuz günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. K.İ. saatini internet üzerinden ilana koyu satışa çıkardı. Telefonla arayarak alıcı olduğunu öne süren bir kişi K.İ. ile saat konusunda 1.4 milyon liraya anlaştı. K.İ.'yi Bakırköy'de kiralık olarak tuttukları bir ofise buluşmaya çağırdı. Saatini de yanına alıp buluşmaya giden K.İ. ofiste sözde alıcılar ile konuşmaya başladı.

AYAKLARINA ÇAĞIRIP SAHTESİNİ VERDİLER

Bir süre konuştuktan sonra alım satım konusunda anlaşma sağlandı. Alıcı kişi K.İ.'ye biz parayı alıp gelene kadar saat burada çekmece de güvende dursun diyerek alıp çekmeceye koydu. Bir süre sonra da bankada problem oldu satışı iptal edelim diyerek çekmeceden çıkardığı saati geri K.İ.'ye verdi.

4 KİŞİ YAKALANDI

K.İ. eve gittiğinde saatinin orijinal olmadığı sahte olduğunu anlayınca dolandırıldığını söyleyerek gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇEKMECENİN ARKASI YAN ODAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemede saatin sözde güvende olsun diye bırakıldığı çekmecenin arkasının delik olduğu ve yan odadan saatin sahtesi ile değiştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.Y., C.C., M.H. ve Z.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.