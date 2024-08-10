Delik çekmeceyle milyonluk saat vurgunu

İstanbul Bakırköy'de yaşayan K.İ., lüks marka saatini internete ilan vererek satışa çıkardı. Alıcı olduğunu öne sürerek K.İ.'yi arayan bir kişi saat için 1.4 milyon lira fiyat biçti ve ikili anlaşmaya vardı. Saati de yanına alarak sözde alıcıların Bakırköy'deki kiralık ofisine giden K.İ. bir süre sohbet etti.Alım satım konusunda anlaşmaya varılınca şüpheliler K.İ. ile birlikte bankaya gitmeyi teklif etti ve "Güvende dursun" diyerek saati çekmeceye koydu. Bir süre sonra da "Bankada problem oldu, satışı iptal edelim" diyerek çekmeceden çıkardığı saati K.İ.'ye geri verdi.Eve gittiğinde ise saatin sahte olduğunu gören K.İ. dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde söz konusu çekmecenin arkasının delik olduğu ve yan odadan saatin sahtesi ile değiştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.Y., C.C., M.H. ve Z.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.