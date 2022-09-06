‘Delil’ kod adlı terörist tutuklandı

Operasyon İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK üyesi olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dolayı aranması bulunan "Delil" kod adlı Hüsamettin T., İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yunanistan'da bulunan ve bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldığı ve geçtiğimiz Haziran ayında yasa dışı yollardan geldiği ülkemizde bombalı veya silahlı terör saldırısı arayışı içerisinde olduğu ifade edilen Hüsamettin T. sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

MART 2022'DE İFADESİNDE ANLATMIŞ…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüsamettin T. ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüsamettin T.'nin bir yakınının Mart 2022'de güvenlik güçlerine ifade verdiği ortaya çıktı. İddialara göre Hüsamettin T.'nin yakını o ifadede; geçtiğimiz Haziran ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği ifade edilen Hüsamettin T.'nin Mart ayında bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katıldığını ve öncesinde üç yıl boyunca HDP Binaları'na gidip geldiğini söyledi. O ifade "Bölücü terör örgütü PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya koyuyor" yorumlarına yol açtı.

TUTUKLANDI

Gelen son dakika bilgisine göre; 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.