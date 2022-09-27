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Giriş Tarihi: 27.9.2022 17:11 Son Güncelleme: 27.9.2022 18:00

Delillerden iz süren polis 15 hırsızı yakaladı

Kayseri’de meydana gelen hırsızlık olaylarını olay yerinde elde edilen delillerden yola çıkarak çözümleyen Kayseri polisi, bu sayede 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Delillerden iz süren polis 15 hırsızı yakaladı

Kayseri'de meydana gelen hırsızlık olaylarını olay yerinde elde edilen delillerden yola çıkarak çözümleyen Kayseri polisi, bu sayede 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Yapılan kriminal çalışmalarla delillden faillere ulaşan polis Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri, 'Delile Olan Güven, Devlete Olan Güvendir' anlayışı çerçevesinde suç ve suçlu ile daha etkin mücadele ediyor. Olay yerinde tespit edilen deliller titizlikle incelenerek faillerin izi sürülüyor. Kayseri'de son zamanlarda artan faili meçhul hırsızlık olayları delillerden elde edilen verilerle çözümleniyor. Deliller üzerinde yapılan kriminal incelemeler sayesinde 15 hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 15 hırsızlık şüphelisini bu sayede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Delillerden iz süren polis 15 hırsızı yakaladı
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