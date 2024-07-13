Delilleri keserle parçaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik tespitlerin ardından geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKP-C üyelerinin saha yapılanmalarını ve gizli toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen 14'ü İstanbul'da, 1'i Sakarya'da toplam 15 adrese İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskınlar yapıldı. 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bazıları yakılmış halde dijital materyaller ele geçirildi. Terör örgütü DHKP üyeleri; operasyon esnasında kapılar kırılırken delilleri yok etmek için dizüstü bilgisayarları ve cep telefonlarını keserle kırıp parçaladı. Terör örgütü DHKP-C'nin saha yapılanmaları ve gizli toplantılarının gerçekleştirildiği adreslerde keser ve dijital materyallerin bulunduğu noktalar İstanbul Emniyeti'nce fotoğraflandı. O fotoğraflara SABAH ulaştı. Yakılarak ve kırılarak hasar verilmiş dijital materyaller İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisayar hastanesinde inceleniyor.