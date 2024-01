DEM Partisinde aday krizi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Nusaybin ilçesi için düzenlenen ön seçimlerde birinci çıkan Gülizar İpek ve Av. Gülistan Duran Altuntaş yerine Devrim Demir ve Gülbin Şahin'e verilmesine partililer tepki gösterdi. Alınan kararın parti içinde adeta kayyum atandığını dikkat çeken partililerden Hakkı Şimşek, birinci olan aday yerine ikinci adayın seçilmesinin Nusaybin iradesine saygısızlık olduğunu söyledi.

DEM Partisi İlçe yönetiminde olan ve seçimlerde delege olarak oy kullanan Hakkı Şimşek, Nusaybin'de Gülistan Duran Altuntaş'ın aday yapılmaması takdirde parti önünde oturma eylemi yapacaklarını ve seçimi boykot kararı alacaklarını ifade etti.

BİZ PARTİ KAYYUMU İSTEMİYORUZ

DEM Partisinde yapılan bu değişimi Nusaybin'de ikinci kayyum dönemi olarak ifade eden Şimşek, "Biz halk olarak tepkimizi sonuna kadar göstereceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Birinci turda da ikinci turda da delegasyon demokrasi adı altında seçimlerde Gülistan Duran Altuntaş Nusaybin Belediye eşbaşkan adayı olarak seçti. Biz halk olarak Altuntaş'ın taraftarı değiliz. Yalnız bu halkı aralarında yaşlısı, hastası, kadını ile bu yağmurda soğukta bütün dünyaya bunu ilan ederek bir seçim yapıyorsun. Orada delegasyon seçimi oluyor. Ondan sonra birinci olan kişiyi kabul etmiyorsun. Nusaybin'de Gülistan Duran çıktığına dair belgeler var. Biz kesinlikle taraftar değiliz ama adaletin yerine getirilmesini istiyoruz. DEM Partisi diyor ki ben kayyumlara karşıyım. Biz de halk olarak kayyumlara karşıyız. Biz hiçbir zaman da kayyumcu olmadık. Olmayacağız da, Ama şu an da DEM Parti Nusaybin'de bir kayyum atıyor Nusaybin'e bir kayyum atanıyor. Ve biz kesinlikle mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."dedi.

BİNLERCE İNSAN TEPKİLİ

Halkın iradesini hiçe sayan iradelerini yerin altına alan kirli şahısları tanımadıklarını dikkat çeken Şimşek şunları söyledi: "Buradan bütün halkımıza sesleniyorum. Hep birlikte bu kirli odakları boykot kararı alacağız. DEM Parti bir an evvel bu yanlıştan vazgeçsin. DEM Parti hepimizin partisidir. Bir grubun bir odağın partisi değildir. Biz Değer ailesi olarak şu anda bu konuda kafamızda soru işaretleri var. Kimse Gülistan Duran Altuntaş'a yetersizdir belediye başkanlığı yapamaz diyemez. Kendisi avukattır, aynı zamanda insan hakları konularında mücadele etmiş bir kardeşimizdir. Bu konuda bizim gibi düşünen on binlerce insan var. DEM Parti'nin yeni bir komisyon oluşturarak en kısa zamanda bu hatasından vazgeçmesini talep ediyoruz. Biz ilçemizde ikinci bir kayyum istemiyoruz. Her türlü kayyumlara karşıyız. Gülistan Duran hakkıyla kazanmıştır. Halkın iradesiyle kazanmış ve biz o irademizin arkasındayız."



Mardin Seçim Koordinasyonunda delege olan Nurullah Öner de aday değişimine tepki göstererek, "Zamanında birçok kişi seçimin olmayacağını, adayın belli olduğunu, bu isimlerin partinin adayı olduğunu ve ön seçimlerin bir tiyatro oyunundan öteye gidemeyeceğine kendimiz şahit olduk. Benim gibi, parti içi demokrasinin, parti kararlarının dolandırılmadan uygulanarak halkımızın iradesinin tecelli etmesi için yürekten kaygı duyanlar, özellikle son bir haftada Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığı aday adaylığındaki gelişmelerin DEM Partimizin merkezi kararları, ilkeleri, Demokratik değerlerimiz ve yurtsever Halkımızın çıkarları ile çeliştiğini görüp bunların yaşanmaması için uyarılar yaptıysak da maalesef başarılı olamadık."dedi.