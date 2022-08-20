Demans hastalarına müzikle terapi

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülkenin ortak yürüttüğü projede, Avustralya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Norveç, demans hastalarına müzikle tedavi uyguluyor. Dünyanın en büyük demans araştırması olan çalışmada, projenin Türkiye'deki yürütücülüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Müzikoloji Bölüm Başkanı Burçin Uçaner Çifdalöz üstlendi. Türkiye ve Avustralya 6 aylık birinci ayağı tamamlayan ülkeler oldu.

"TERAPİSTİN, KÜLTÜRE HÂKİM OLMASI ÖNEMLİ"

Müzik terapi ve koro müdahaleleriyle yapılan çalışmalar, altı ülkenin ortak protokolüne göre yapılıyor. Huzurevindeki demans hastalarına yönelik tedavi sürecinde, bu konuda Hollanda'da eğitim alan müzik terapisti Yeşim Salkıt, çalışmalara destek olmak üzere Türkiye'ye geldi. Salkıt'ın ekibe katılmasıyla ilgili bilgi veren Uçaner, "Türkiye'de müzik terapisi bölümü olmadığı için müzik terapisti ülkemizde yok. O yüzden Hollanda'dan müzik terapisti geldi. Terapide Türk kültürüne hâkim olan bir terapistle çalışmamız gerekiyordu." dedi.

GENÇLİĞİNDEKİ CEM TÖRENLERİNİ HATIRLADI

Hastaların gençlik döneminde dinledikleri müzikleri tespit edip ona göre çalıştıklarını söyleyen Uçaner, "Müzik çok ciddi bir uyaran. Bu nedenle de yaşlılarımıza birçok şeyi hatırlattı" diye konuştu. Müzik terapisiyle kullanılan ilaç miktarını azalttığı veya hastanede kalma süresini kısalttığıyla ilgili çalışmalar olduğunu söyleyen Uçaner, müziğin beyin sapından itibaren tüm beyini çalıştırdığını ve yaşam sonuna kadar unutulmayan tek şeyin müzik olduğuna değindi. Müzikle çalışma sırasında birtakım anıların canlandığını söyleyen Uçaner, "Çalışmamıza katılan hastalardan biri olan içine kapanık ve hiç konuşmayan bir amcamız, terapi sırasında bir anda gençlik yıllarında katıldığı cem törenlerini hatırladı" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR MÜZİK HASTADAKİ TRAVMAYI TETİKLEYEBİLİR"

Yaşlı Bakımında Demans ve Depresyon İçin Müzik Müdahaleleri Projesi'nde Türkiye'deki hastaların terapistliğini yapan Yeşim Salkıt, hastanın önceden müzikle olan bağlantısına ve hastalığının ne durumda olduğuna bakmak gerektiğini söyledi. Salkıt, açılan herhangi bir müziğin hastada travmatik etkilerinin olabileceğini, bu nedenle önce hastayı tanımak gerektiğini belirtti.

DEDRESİF SEMPTOMLARIN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Müzik terapisinin alzheimer, demans, depresyon, bipolar bozukluk gibi nörolojik hastalıklarda ve prematüre bebekler için kullanılabildiği bilgisini veren Salkıt, Hollanda'da aldığı eğitimle demans hastalığında uzmanlaştığını, bu nedenle Türkiye'de bu projenin terapistliğini üstlendiğini söyledi. Salkıt, projenin depresif semptomları azaltmak, ölçmek ve demansın hızını ölçmek gibi amaçlarının olduğunu dile getirdi. Salkıt, müzik terapisi alan hastaların, terapi süreci boyunca zamanla neşelendiklerini, unuttukları bazı şeyleri müzik sayesinde hatırladıklarını ve birbirleriyle olan iletişimlerinin kuvvetlendiğini söyledi.