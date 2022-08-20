Haberler Yaşam Haberleri Demans hastalarına müzikle terapi
Giriş Tarihi: 20.8.2022 18:09 Son Güncelleme: 20.8.2022 18:10

Demans hastalarına müzikle terapi

65 yaş üstü depresyon ve demans hastalığı olan hastalara huzurevinde müzikle terapi uygulanıyor. Terapi, Türkiye'de 4 huzurevinde yapılıyor. 6 ülkede 100 huzurevinde 1000'den fazla hastaya uygulanan tedavinin Türkiye ayağı 2023 sonunda bitecek.

Rana BÜYÜKTAŞ
Demans hastalarına müzikle terapi

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülkenin ortak yürüttüğü projede, Avustralya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Norveç, demans hastalarına müzikle tedavi uyguluyor. Dünyanın en büyük demans araştırması olan çalışmada, projenin Türkiye'deki yürütücülüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Müzikoloji Bölüm Başkanı Burçin Uçaner Çifdalöz üstlendi. Türkiye ve Avustralya 6 aylık birinci ayağı tamamlayan ülkeler oldu.

"TERAPİSTİN, KÜLTÜRE HÂKİM OLMASI ÖNEMLİ"

Müzik terapi ve koro müdahaleleriyle yapılan çalışmalar, altı ülkenin ortak protokolüne göre yapılıyor. Huzurevindeki demans hastalarına yönelik tedavi sürecinde, bu konuda Hollanda'da eğitim alan müzik terapisti Yeşim Salkıt, çalışmalara destek olmak üzere Türkiye'ye geldi. Salkıt'ın ekibe katılmasıyla ilgili bilgi veren Uçaner, "Türkiye'de müzik terapisi bölümü olmadığı için müzik terapisti ülkemizde yok. O yüzden Hollanda'dan müzik terapisti geldi. Terapide Türk kültürüne hâkim olan bir terapistle çalışmamız gerekiyordu." dedi.

GENÇLİĞİNDEKİ CEM TÖRENLERİNİ HATIRLADI

Hastaların gençlik döneminde dinledikleri müzikleri tespit edip ona göre çalıştıklarını söyleyen Uçaner, "Müzik çok ciddi bir uyaran. Bu nedenle de yaşlılarımıza birçok şeyi hatırlattı" diye konuştu. Müzik terapisiyle kullanılan ilaç miktarını azalttığı veya hastanede kalma süresini kısalttığıyla ilgili çalışmalar olduğunu söyleyen Uçaner, müziğin beyin sapından itibaren tüm beyini çalıştırdığını ve yaşam sonuna kadar unutulmayan tek şeyin müzik olduğuna değindi. Müzikle çalışma sırasında birtakım anıların canlandığını söyleyen Uçaner, "Çalışmamıza katılan hastalardan biri olan içine kapanık ve hiç konuşmayan bir amcamız, terapi sırasında bir anda gençlik yıllarında katıldığı cem törenlerini hatırladı" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR MÜZİK HASTADAKİ TRAVMAYI TETİKLEYEBİLİR"

Yaşlı Bakımında Demans ve Depresyon İçin Müzik Müdahaleleri Projesi'nde Türkiye'deki hastaların terapistliğini yapan Yeşim Salkıt, hastanın önceden müzikle olan bağlantısına ve hastalığının ne durumda olduğuna bakmak gerektiğini söyledi. Salkıt, açılan herhangi bir müziğin hastada travmatik etkilerinin olabileceğini, bu nedenle önce hastayı tanımak gerektiğini belirtti.

DEDRESİF SEMPTOMLARIN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Müzik terapisinin alzheimer, demans, depresyon, bipolar bozukluk gibi nörolojik hastalıklarda ve prematüre bebekler için kullanılabildiği bilgisini veren Salkıt, Hollanda'da aldığı eğitimle demans hastalığında uzmanlaştığını, bu nedenle Türkiye'de bu projenin terapistliğini üstlendiğini söyledi. Salkıt, projenin depresif semptomları azaltmak, ölçmek ve demansın hızını ölçmek gibi amaçlarının olduğunu dile getirdi. Salkıt, müzik terapisi alan hastaların, terapi süreci boyunca zamanla neşelendiklerini, unuttukları bazı şeyleri müzik sayesinde hatırladıklarını ve birbirleriyle olan iletişimlerinin kuvvetlendiğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi trafik kazası: 16 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valisi’nden ilk açıklama geldi
Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, önlüğü kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
YKS EK TERCİH NE ZAMAN? ÖSYM kılavuzu ile YKS 2022 ek tercihleri başvuruları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak?
EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor? EYT son dakika haberi: Bakan Vedat Bilgin'den tarih ve formül açıklaması!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Çırılçıplak soyunup etrafa saldırdı! Rus kadın İstanbul'da vatandaşı isyan ettirdi
KYK burs ve yurt başvuru tarihleri 2022 2023: GSB KYK burs kredi ve yurt başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman?
Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Demans hastalarına müzikle terapi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA