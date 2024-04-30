Demans için umut veren gelişme

İspanya'da bir bilim ekibi, süper yaşlıların beyin yapılarını tipik hafıza kaybı yaşayan yaşlı yetişkinlerinkiyle karşılaştıran 5 yıllık bir araştırma yaptı. Madrid Teknik Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma, beyin bölgelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan beyaz madde bütünlüğünün süper yaşlılarda daha sağlıklı olduğunu öne süren önemli yapısal farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu yapısal farklılığın ardındaki mekanizmaları anlamanın tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını kaydetti.