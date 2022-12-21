Demans nedir, belirtileri nelerdir, neden olur? İşte Demans hastalığı hakkında detaylar!

DEMANS NEDİR?

Ölümcül ve ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanan demans, günlük olarak gerçekleştirilen rutin aktivitelerde gerileme, hafızada bozukluğa sebep olur. Demans bununla birlikte davranış bozuklukları ile çeşitli psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasını tetikler. Demansa neden olan faktörlerden en bilineni alzheimerdır.

DEMANS NEDEN OLUR?

Beynin her bir bölgesi farklı işlevlere sahiptir. Hareket, yargı, hafıza gibi çeşitli görevleri olan beynin zarar gören kısmı bu işlevlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine engel olur.

Demans hastalığının temel sebebi, beyin hücrelerinde meydana gelen tahribattır. Tahribat dolayısıyla ortaya çıkan hasar, beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurmasının önüne geçer. Hücreler normal şartlar altında kurabildiği iletişimi, söz konusu hasar dolayısıyla sağlayamazsa o bölgedeki işlevlerin yerine getirilmesi mümkün olmaz.

anısı konulan demans türlerine göre demansa neden olan faktörler de farklılık gösterir. Örneğin Alzheimer, birtakım proteinlerin beyin hücrelerinde gereğinden yüksek düzeyde varlık göstermesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu protein fazlalığı, beyin hücrelerinin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesine engel olur. Alzheimer hastalığında, hipokampus isimli bölge hasar görür.