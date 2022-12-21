Demans nedir, belirtileri nelerdir, neden olur? İşte Demans hastalığı hakkında detaylar!

Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından Pakize Suda'nın hastalığı merak edilmeye başlandı. Bir süredir hastalıklarla mücadelede eden yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü ismin demans hastası olduğu öğrenildi. Peki, Demans nedir, belirtileri nelerdir, neden olur? İşte Demans hastalığına dair merak edilen o detaylar.
Ölümcül ve ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanan demans, günlük olarak gerçekleştirilen rutin aktivitelerde gerileme, hafızada bozukluğa sebep olur. Demans bununla birlikte davranış bozuklukları ile çeşitli psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasını tetikler. Demansa neden olan faktörlerden en bilineni alzheimerdır.
Beynin her bir bölgesi farklı işlevlere sahiptir. Hareket, yargı, hafıza gibi çeşitli görevleri olan beynin zarar gören kısmı bu işlevlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine engel olur.
Demans hastalığının temel sebebi, beyin hücrelerinde meydana gelen tahribattır. Tahribat dolayısıyla ortaya çıkan hasar, beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurmasının önüne geçer. Hücreler normal şartlar altında kurabildiği iletişimi, söz konusu hasar dolayısıyla sağlayamazsa o bölgedeki işlevlerin yerine getirilmesi mümkün olmaz.
anısı konulan demans türlerine göre demansa neden olan faktörler de farklılık gösterir. Örneğin Alzheimer, birtakım proteinlerin beyin hücrelerinde gereğinden yüksek düzeyde varlık göstermesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu protein fazlalığı, beyin hücrelerinin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesine engel olur. Alzheimer hastalığında, hipokampus isimli bölge hasar görür.
DEMANS TÜRLERİ NELERDİR?
İlerleyici demans türleri:
Alzheimer: Hastaların beyninde protein öbekleri birikir. Bu da nöronların işlevlerine ve bu nöronlarını birbirlerine bağlayan liflere zarar vererek unutkanlık ile başlayan birtakım semptomların ortaya çıkmasına sebep olur.
Vasküler demans: Demansın en yaygın ikinci türüdür. Beyne kan gönderilmesiyle görevli olan damarlarda meydana gelen zarara bağlı olarak görülür.
Lewy cisimciği demansı: Beynin ön loblarında yer alan sinir hücrelerinde meydana gelen dejenerasyona bağlı olarak oluşur. Hastalarda davranış bozukluğuna sebep olur.
Karışık demans: Çeşitli demans türleri dolayısıyla ortaya çıkan semptomların bir arada görülmesi, karışık demans olarak tanımlanır.
Demans sebebiyle ortaya çıkan belirtilerden en yaygın olanı, yeni edinilen bilgilerin kısa süre içerisinde unutulmasıdır. Bununla birlikte bir kişiye demans hastası olarak tanı konulabilmesi için aşağıdaki işlevlerden birkaç tanesinde bozulma gözlemlenmesi gerekir: