Demans tedavisinde yeni umut

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen bir testin demans hastalığının tedavisinde umut verdiği kaydedildi. Uzmanlar demans hastalığını 9 yıl önceden yüzde 80 doğruluk payı ile teşhis eden bir test geliştirdi. Test kapsamında beynin "dinlenme modunda / herhangi bir spesifik konuya odaklanılmadığı zaman" MR tekniği ile görüntülendiği belirtildi. MR sonuçlarına göre de teşhisin yapıldığı belirtildi. Uzmanlar şimdi araştırmalarını daha geniş kitlelerde ortaya koyacak ve söz konusu testin demans tedavisinde erken teşhis sağlanmasının beklendiği vurgulandı.