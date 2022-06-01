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Giriş Tarihi: 1.6.2022 08:25 Son Güncelleme: 1.6.2022 08:37

Demet’e rezidansta dehşeti yaşatmışlardı, 41 yıla kadar hapisleri istendi

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Demet’e rezidansta dehşeti yaşatmışlardı, 41 yıla kadar hapisleri istendi

Konya’daki bir rezidansta Demet A’ya (21) işkence yaparak dehşeti yaşatan tutuklu 3 sanık hakkında 7 farklı suçtan 41 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianame sanık Tuğba Demirci’nin telefonundan çıkanlar ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Genç kızın kestiği saçlarını ve ellerini bağladıkları ipin fotoğrafını çeken Demirci’nin, “Saçını, elbisesini kestim. İki kızı dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim. Yüzünde sigara söndürdük. Benim evimde dövdük” mesajıyla birlikte arkadaşına gönderdiği tespit edildi.

Türkiye günlerce kafe işletmecisi Murat Demirci (41), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) bir rezidansa götürdükleri Demet A. ve Merve K'ya (27) yaptıkları işkenceyi konuştu. Merve K. dosyasından yargılanmalarına başlanan 3'lü işkence çetesine bir darbe daha geldi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Demet A. soruşturmasını da tamamladı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar hakkında, 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, hakaret, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'DEHŞETİN İZLERİ TELEFONDA'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin cep telefonlarını incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdi. İfadesinde Demet'in saçlarını kesmediğini ve herhangi bir işkence yapmadığını ileri süren Tuğba Demirci'nin telefonundan çıkanlar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Telefonunda 'Masal' ismiyle kayıtlı olan kişiye genç kızın ellerini bağladıkları mavi ip ve kestiği saçların fotoğrafını gönderen Demirci, yazışmalarında 'Saçını, elbisesini kestim. İki kızı dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim. Yüzünde sigara söndürdük. Benim evimde dövdük" mesajları yer aldı.

Demirci'nin telefonunda genç kızı dövdükleri eğilmiş çek pas sopasının fotoğrafının da olduğu belirtildi.
İddianamede Demet A'nın ifadesinin alınan raporlarla birlikte doğruyu yansıttığı, şüphelilerin ifadelerinin ise suçtan kaçmaya yönelik olduğu, şüphelilerin aynı eylemi Merve K'ya da yaptıkları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. İddianamede ayrıca şüphelilerin genç kızın pantolonunu indirip, cinsel bölgelerine bakmasının 'cinsel saldırı' kastıyla gerçekleştirmedikleri, eylemi genç kızı aşağılama, küçük düşürme kastıyla yaptıkları değerlendirildiğinden cinsel saldırı suçundan soruşturma yürütülmediği belirtildi. İşkencesi çift ve arkadaşları 2 Ağustos tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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Demet’e rezidansta dehşeti yaşatmışlardı, 41 yıla kadar hapisleri istendi
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