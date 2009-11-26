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Giriş Tarihi: 26.11.2009 13:11 Son Güncelleme: 2.12.2021 18:49

Demet'le barışmam

Salı Partileri'ne ünlülerin piştileri damga vurdu. Eski sevgililer birbirlerine nispet yaparken, Mehmet Ali Erbil mahkemelik olduğu Demet Akalın ile barışmayacağını söyledi.

Longtable'de düzenlenen 'Salı Partileri' ünlü isimlerin piştisine neden oldu. Geceye tek katılan Mehmet Ali Erbil, "Alişan'a şerefli bir babanın şerefli kızını alacağız" sözleri nedeniyle mahkemelik olduğu Demet Akalın ile yanyana gelmemeye dikkat etti.

Akalın partiye sevgilisi Önder Bekensir ile gelirken, Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan yeni sevgilisi Best Model güzellerinden Fulya Sever'le katıldı. Bekensir'in eski eşi Süreyya Yalçın da partide sıradışı kıyafeti ile dikkat çekti.

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SEDA İLE BELKİ BARIŞIRIZ

Partiye yalnız gelen Mehmet Ali Erbil "Demet Akalın'ı gördünüz mü?" sorusuna "Görmedim. Görseydim hemen çıkardım. Onurda, gururda sulh olmaz. İnsan niçin yaşar? Bu tür değerleri yere attığımız zaman, hayatımızda değer kalmaz" diye yanıt verdi.

SEDA SAYAN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Akalın ile barışmayacağının altını çizen Erbil sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bayram Allah'ın izniyle kimseyle barışmayacağım. Seda Sayan'la da dargınız. Onunla belki barışabilirim ama öbür taraf için bu, söz konusu bile değil."

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Demet'le barışmam
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