Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Demir bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 30.10.2021 19:56

Demir bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Demir bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cebrail U. idaresindeki 06 AP 0272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kırıkkale-Çorum karayolunun 58. kilometresi Delice ilçesi yakınlarında demir bariyerlere çarptıktan sonra orta refüje devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cebrail U. ile otomobildeki yolculardan Elif U. ve Hamiş Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Demir bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA