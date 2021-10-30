Demir bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Cebrail U. idaresindeki 06 AP 0272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kırıkkale-Çorum karayolunun 58. kilometresi Delice ilçesi yakınlarında demir bariyerlere çarptıktan sonra orta refüje devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cebrail U. ile otomobildeki yolculardan Elif U. ve Hamiş Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.