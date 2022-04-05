Demir bilek Funda

MUŞ'un tek kadın bilek güreşçisi 22 yaşındaki Funda Maral, Edirne'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi ÜNİLİG müsabakalarında sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Aldığı altın madalyanın gururunu yaşayan Maral, Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Maral, "Bu spora başladığımda alay konusu oldum, ama yılmadım başardım. Bundan sonraki hedefim de bilek güreşinin bir kız sporu olduğunu göstermek. Hedefim antrenör olup Muş'ta yeni demir bilekler yetiştirmektir" dedi.