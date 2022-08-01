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Giriş Tarihi: 1.8.2022 09:21 Son Güncelleme: 1.8.2022 09:25

Demir korkuluklardan tırmanarak girdiği adresleri soyan hırsız aynı mahallede yakalandı

Demir korkuluklardan tırmanarak girdiği adresleri soyan bir kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği mahallede yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Demir korkuluklardan tırmanarak girdiği adresleri soyan hırsız aynı mahallede yakalandı

Şişli İlçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde bir kişi; demir korkuluklardan tırmanarak girdiği bir adreste cam kenarında bulunan çanta içerisinden bir cep telefonu, üç bin 250 lira ve 50 euro nakit para çaldı.

Demir korkuluklardan tırmanarak girdiği adresleri soyan hırsız aynı mahallede yakalandı | Video

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; geçmişte de benzer olaylara karışan ve kimliğini tespit ettiği N.U.'yu (18) kısa süre içerisinde aynı mahallede yakaladı.

Hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı olan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Demir korkuluklardan tırmanarak girdiği adresleri soyan hırsız aynı mahallede yakalandı
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