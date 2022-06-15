Demir makaslı hırsızlar çalıntı araçta yakalandı!

Tuzla, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık olayına karışan aynı zamanda Çekmeköy'de de bir yağma olayına karışan şüpheliler kısa sürede 16 ayrı olay gerçekleştirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha öncelerden benzer olaylara karışan kişiler olduğu tespit edildi.
113. SUÇUNDA TUTUKLANDI
Polis demir makası ile kilit kesip iş yeri soyan hırsızların peşine düştü. Yapılan çalışmaların devamında 1'içocuk 5 hırsız Ataşehir'de çalıntı bir araç içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sinan B.'nin 112 suç kaydının olduğu, Hatice Ç'nin 57, Seda B.'nin 9, Baran Ü.'nün 15 ve Serkan Ç.'nin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi.