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Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:11

Demir makaslı hırsızlar çalıntı araçta yakalandı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Demir makaslı hırsızlar çalıntı araçta yakalandı!

İstanbul Anadolu yakasında demir makası ile kilidini kesip girdikleri iş yerlerinden bakır kablo, bakır, demir gibi malzemeleri çalan hırsızlar Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yine bir hırsızlık olayına karışmak üzereyken çalıntı araç içerisinde yakalandı. Polis hırsızların 16 ayrı olaya karıştıklarını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden 27 yaşındaki Sinan B’nin 112 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Tuzla, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık olayına karışan aynı zamanda Çekmeköy'de de bir yağma olayına karışan şüpheliler kısa sürede 16 ayrı olay gerçekleştirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha öncelerden benzer olaylara karışan kişiler olduğu tespit edildi.


113. SUÇUNDA TUTUKLANDI
Polis demir makası ile kilit kesip iş yeri soyan hırsızların peşine düştü. Yapılan çalışmaların devamında 1'içocuk 5 hırsız Ataşehir'de çalıntı bir araç içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Sinan B.'nin 112 suç kaydının olduğu, Hatice Ç'nin 57, Seda B.'nin 9, Baran Ü.'nün 15 ve Serkan Ç.'nin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi.


2 HIRSIZ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Ç. ve Sinan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAMERALARA YAKALANDILAR
Öte yandan şüphelilerin demir makası ile iş yerindeki kilidi kesip hırsızlık yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların bir dükkan sahibine yakalandıkları ancak koşarak uzaklaştıkları anlarda yer aldı.

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Demir makaslı hırsızlar çalıntı araçta yakalandı!
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