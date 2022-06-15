Demir makaslı hırsızlar çalıntı araçta yakalandı!

Tuzla, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık olayına karışan aynı zamanda Çekmeköy'de de bir yağma olayına karışan şüpheliler kısa sürede 16 ayrı olay gerçekleştirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha öncelerden benzer olaylara karışan kişiler olduğu tespit edildi.