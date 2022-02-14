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Giriş Tarihi: 14.2.2022 14:38 Son Güncelleme: 14.2.2022 14:51

Demir parmaklıkları böyle kırdı! 6 adresi soymuştu, yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Demir parmaklıkları böyle kırdı! 6 adresi soymuştu, yakalandı

İstanbul’da demir parmaklıkları kırarak girdiği 6 adresten musluk bataryaları ve jeneratörleri çalan bir kişi yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin demir parmaklıkları demir çubukla kırarak adreslere girdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; Büyükçekmece İlçesi'nde altı farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratörlerin çalınması olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. 6 hırsızlık olayını da gerçekleştiren kişinin daha önce de benzer suçlardan ötürü kayıtları bulunan E.İ. olduğu tespit edildi.

Demir parmaklıkları böyle kırdı! 6 adresi soymuştu, yakalandı | Video

Sabit bir ikamet adresinin olmadığı anlaşılan E.İ., Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin çevresinde yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan hakkında yasal işlem yapılan şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin demir parmaklıkları demir çubukla kırarak adreslere girdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Demir parmaklıkları böyle kırdı! 6 adresi soymuştu, yakalandı
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