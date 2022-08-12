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Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:44 Son Güncelleme: 12.8.2022 14:49

Demir yüklü kamyon İETT otobüsüne çarptı: 5 yaralı

Arnavutköy'de demir direklerle yüklü kamyon durağa yanaşmakta olan içinde yolcuları bulunan İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Demir yüklü kamyon İETT otobüsüne çarptı: 5 yaralı

Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde meydana gelen kazada İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada üzerinde demir yüküyle seyreden kamyon süratla geçerken yanlış yükleme yapılan demir profil direkler İETT otobüsünün sol tarafına takılarak otobüse girdi.

Kamyon otobüsü demir borularla biçmesi sonucu İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan şahısların yaralanmasına neden oldu. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kaza sonrası İETT otobüsünü biçerek insanların yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

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Demir yüklü kamyon İETT otobüsüne çarptı: 5 yaralı
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