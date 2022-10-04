Demir yumruk operasyonunda yeni detaylar! Bilirkişi raporu açıklandı

Demir-çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Demir Yumruk' soruşturmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz hakkında 'Suç örgütü kurmak' suçundan 8 yıla kadar, 'Suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçundan ise 35 yıla kadar hapis cezası istendi. Eryılmaz hakkında hazırlanan iddianamede MASAK ve vergi müfettişleri raporunda dikkat çekici tespitlere yer verildi.

PARAVAN ŞİRKETLERİN İDARESİ ERYILMAZ'DA

Eryılmaz'ın söz konusu organizasyonun başı olduğu kaydedilen MASAK raporunda, paravan şirketlerin fiili sevk ve idaresinin Eryılmaz tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Raporda, paravan şirketleri ile kişilerin iş ve işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, teknik ve iktisadi gerçeklerle örtüşmediği değerlendirmesi yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı genel bilirkişi raporunda Eryılmaz ve yönettiği şirketlerle ilgili olarak Eryılmazlar bünyesinde haddehane bulunması dolayısıyla üretici olmanın avantajı kurulan şirketler üzerinden de kullanıldığı aktarıldı. Haddehanenin alması gereken kütük demirlerde tevkifat olması nedeniyle paravan bir firma kurulduğu ifade edilen raporda, tevkifat yükünün bu şirket üzerinde bırakılarak Eryılmazlar Metal firması yüzde 18 olan KDV'nin yarısını bu şirket üzerinde bırakarak çok ciddi bir fiyat avantajı yakaladığı kaydedildi.

KAYIT DIŞI SATIŞ KAYITLI SATIŞTAN FAZLA

Hüseyin Eryılmaz'ın şirketlerinin doğrudan kendisi tarafından yönetildiği, TAPE kayıtlarında sahte faturalar sattığını, kayıt dışı olan satışının aslında kayıtlı olan satışından çok daha fazla olduğunu ifade ettiği belirtildi. Raporda, firmaların resmiyette Eryılmaz tarafından yönetilmiyor olduğu görülse de, şirketlerin arka planında tüm söz hakkının Eryılmaz'da olduğu kaydedildi. Eryılmazlar'ın sektörde çok fazla büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, bu büyüklüğün gölgesinde gerek sahte fatura satışı gerekse de kayıt dışı satışı çok rahat yapabildikleri anlatıldı. İddianamede, Eryılmaz'ın söz konusu suç örgütünü kurduğu, suç örgütünün kurulmasından sonra yöneticilik görevini üstlendiği, suç örgütünün amaç suçlarının işlenmesi gayesi ile suç örgütünün diğer yönetici ve üyelerine emir ve talimat verdiğinin anlaşıldığı aktarıldı.