Demir Yumruk örgütünde “hakim sevgili” şoku! Örgüt liderinin telefonundan “Yasak aşk” yaşadığı hakim çıktı

EV,ARABA, SAAT

Hüseyin Eryılmaz'ın hakim sevgilisine "Rolex" marka saat aldığı ve fotoğrafını paylaştığı, Ankara'da bir ev alımı konusunda Hüseyin Eryılmaz'dan talimatlar aldığı, devamında bu eve ait olduğu değerlendirilen kredi ödemesini de Eryılmaz'ın yaptığına dair yazışmalar çıktı. Hakimin bakmakta olduğu İskenderun İcra Mahkemesine ait dosyalarda Hüseyin Eryılmaz ile ilgili olabilecek dosyalar hakkında bilgi verdiği, zaman zaman dosyadan evrak görüntüleri paylaştığı, tedbir talepli işçi alacağı dosyası hakkında Eryılmaz ile görüştüğü, Eryılmaz'ın "verme", "tedbir bana zararı olur" demesi üzerine "bir şey vermedim", "zaten hacizleri kaldırdık" dediği belirlendi.

"ÜÇ MAKİNEDEN HACİZİ KALDIRDIM"

Hakim Cangül Sazak'ın sevgilisi Hüseyin Eryılmaz ile ilgili dosya takibi yaptığı, satış talebi konulu dilekçe fotoğrafını göndererek "üç tane makinedeki haczi kaldırdım" mesajı attığı, bu gibi birçok demir çelik sektörüyle ilgili dosya ve haciz taleplerinde Eryılmaz'a bilgi verdiği ortaya çıktı. Hüseyin Eryılmaz'ın dosyalar karara çıkmadan kendisine bilgi vermesini istediği ve hâkim sevgilisinin bu kapsamda bilgiler verdiği belirlenirken, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına Eryılmaz'ın kendi adamının yargılandığını dosyada ise hakimin "tamam ilgileneceğim" diyerek bu dosya hakkında aralıklı olarak konuştukları tespit edildi.

"SENİN İÇİN HEPSİ AŞKIM"

Soruşturma dosyasına giren hakimin yaptığı skandalların boyutu ise şaşırttı. Hakim Cangül Sazak'ın İskenderun İcra Hukuk Mahkemesindeki Nursan Çelik'in davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları paylaşarak Hüseyin Eryılmaz'a "senin için hepsi aşkım" yazdıktan sonra "karar onaylandı" dediği yazışmalarda tespit edildi. Kendisinin gördüğü dava dosya fotoğraflarını da Eryılmaz'a göndererek "bu sefer ziraat bankası Nurdan'la ilgili satış durdurma istemiş İbrahim'e gönderdim", "problem yok ilgileniyorum geçen seferki gibi hallediyorum. Bilgin olsun merak etme" yazdığı, Eryılmaz'ın "dikkat et" yazması üzerine "merak etme" dediği görüldü.

FETÖ DOSYASINI DA TAKİP ETMİŞ

Örgüt liderinin hakim sevgilisi, Hüseyin Eryılmaz'ın talep ettiği bir FETÖ dosyası ile ilgileneceğini yazdıktan sonra dosya hakkında Hüseyin Eryılmaz'a bilgi verdiği, bir tanıdığını aradığını belirterek duruşma bittiğinde "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini söyledi.

50 BİN DOLAR CANGÜL SAZAK İSİMLİ POŞETLE TESLİM EDİLMİŞ

Whatsapp yazışmalarındaki bir diğer skandal ise şöyle gelişti. Hüseyin Eryılmaz İstanbul'a 50 bin dolar teslim edileceğini bunun için isim, adres ve telefon bildirmesini istedi. Hakim Sazak, bu bilgileri el yazısı bir not fotoğrafı ile Hüseyin Eryılmaz'a iletti. Daha sonra para poşeti olduğu değerlendirilen ve üzerinde Cangül Sazak yazılı poşet "özel araba" ile teslim edildi.

"SEN NEDERSEN O AŞKIM"

Yazışmalarda Hüseyin Eryılmaz ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği anlaşılan bir kişi hakkında da önemli bilgiler yer aldı. Hakim Sazak, Eryılmaz'a "Cihat Önal geldi, Osman Tufan'a 2 milyonluk çek takibi, teminatın düşük olması için yardım istedi, yardım edeyim mi" dedi. Eryılmaz ise "sakın Osman Tufan benim rakip, yavşağın biri. Bırak çekler yazılsın" dedi. Bunun üzerine hakim Sazak ise "sen yok dersen yardım etmem. Sen ne dersen o olur aşkım" dedi.

HSK O HAKİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

İskenderun Hâkimi Cangül Sazak ile ilgili yazışmalar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. HSK tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporun ardından HSK 2. Dairesi tarafından Cangül Sazak, görevden uzaklaştırıldı.