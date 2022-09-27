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Giriş Tarihi: 27.9.2022 16:09 Son Güncelleme: 27.9.2022 16:59

'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz gurubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlana 2’ni iddianamede, 46 şüpheli yer alırken aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi. İddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

’Demir Yumruk’ soruşturmasında flaş!
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'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!
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