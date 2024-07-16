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Giriş Tarihi: 16.7.2024 20:51 Son Güncelleme: 16.7.2024 21:00

Demirbaşlar suç örgütü Mali polisin operasyonuyla çökertildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla Demirbaşlar suç örgütünü çökertti.  Düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 12 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin kumar borcuna karşılık yüksek faizle borçlandırdıkları 40 kişiden yaklaşık 7 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Demirbaşlar suç örgütü Mali polisin operasyonuyla çökertildi

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Demirbaşlar olarak bilinen suç örgütünün, kumar faaliyetlerini tefecilik suçunu işleyebilmek için paravan olarak kullandıkları, kumarda borçlandırdıkları vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla para vererek bu kişiler adına senet düzenledikleri belirlendi. Çete üyelerinin borcunu ödeyemeyen mağdurlara baskı uyguladıkları ve icra takibi başlattıkları tespit edildi. Demirbaşlar çetesi üyelerinin bu yöntemle 40 kişiden yaklaşık 7 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Savcılık tarafından 12 çete üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 12 şebeke üyesi tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 94 adet 7.65 mm fişek, 34 adet 9 mm fişek, 14 adet 12.70 kalibre kartuş, 4 adet şarjör, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi. Çete üyelerinin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliye sevk edileceği öğrenildi.

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Demirbaşlar suç örgütü Mali polisin operasyonuyla çökertildi
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