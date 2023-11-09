Demirçelik fabrikasında patlama: 4’dü ağır 12 yaralı

Patlama, İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. Çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 4'ü ağır 12 işçi yaralandı. Patlamanın ardından 112 acil çağrı merkezini arayan fabrika işçileri, yardım istedi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale fabrikanın sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Fabrikaya gelen 112 salık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. 12 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.