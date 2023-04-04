Demirkapı Tüneli mayısta hizmete giriyor

Antalya ile Konya arasında yapımı tamamlanan Demirkapı Tüneli, mayıs ayında hizmete girecek. Antalya-Manavgat ayrımı, Taşağıl-Derebucak yolu güzergâhında inşa edilen 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayacak. Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergâhında seyahat edenler, doğa harikası Gembos ve Eynif ovalarından geçip tünel ile Antalya'ya erişmiş olacak. Tünelden geçecek vatandaşlar 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit olacak. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısaltacak. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.