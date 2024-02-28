Demirkol için tek yürek

AK Parti'nin 31 Mart seçimleri öncesinde ilk merkez seçim ofisi açılışı Sağlık Mahallesi'nde gerçekleşti. Miting havasında geçen ve katılımın yoğun olduğu açılışta, geçmişten bugüne kadrolar Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un etrafında kenetlendiler. AK Parti'de 31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmaları dur durak bilmeden devam ederken, ilk merkez seçim ofisi açılışı Sağlık Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Bolu Kurucu İl Başkanı ve eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, eski İl Başkanı Nurettin Doğanay, eski Özel İdare Müdürü Tahsin Akduman, eski Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, il genel meclis üyesi adayları, belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı yoğun bir kalabalık yer aldı.