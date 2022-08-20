Demirköprü İzban Saatleri-Yol Tarifi ile İzban Demirköprü İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir'de yaşayanlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir ulaşım aracı olan izban durakları ve sefer saatlerini sizin için hazırladık. İzban saatlerini önceden bilmek ve durakların yerlerine hakim olmak seyahat kolaylığı sağladığı gibi size vakit kazandıracak bir bilgi. Demirköprü izban saatlerini öğrenmek için Demirköprü izban istasyonu nerede sorusunun cevabı haberimizde…

Demirköprü İzban Saatleri

2010 yılından itibaren izban seferleri için kullanılan Demirköprü izban istasyonu eski adı ile Demirköprü tren istasyonu olarak da bilinmektedir. Demirköprü istasyonundan kalkacak olan izban seferlerinin Demirköprü istasyonunda başlangıç saati 06:19'dur. Yani Demirköprü izban istasyonundan ilk izban seferi 06:19'da başlar ve son izban seferi ise 00:07 saatindedir.

Demirköprü'den kaç dakikada bir izban geçiyor diye merak ediyorsanız da cevabımız her 20 ile 24 dakika arasında bir seferin geçtiği olacaktır. Hafta sonları ve resmî tatillerde sefer saatlerinde değişiklikler yapılabildiğiniz unutmamak gerekir.

Demirköprü İzban İstasyonu Nerede?

İzmir Karşıyaka'da bulunan Demirköprü izban istasyonu aynı zamanda Karşıyaka Demiryolu Tüneli'nin batı girişindeki ilk istasyon olarak karşımıza çıkar. Demirköprü izban istasyonunun konum ve açık adres bilgileri ise aşağıdaki gibidir;