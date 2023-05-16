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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Demirtaş’a modern spor kompleksi

Devlet ile Bursa Büyükşehir, nüfusu 100 bini aşan dört mahalleli Demirtaş’ta spor atağına geçti. Bölgede inşaatı süren dev tesis kasım ayında açılacak

Demirtaş’a modern spor kompleksi
Osmangazi'nin Demirtaş bölgesinde spor tesisi ihtiyacının karşılanması için Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Halen amatör maçların oynandığı sahanın yanındaki alanda inşaatı devam eden Demirtaş Spor Kompleksi, 600 metrekarelik spor salonu ve hizmet alanları, iç bahçesi, kulüp ve toplantı odaları ile tam bir kompleks olarak projelendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen ve 3 ayrı bloktan oluşan proje, toplam 2650 metrekare kullanım alanına sahip olacak. İlave yatırımlar geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kompleks inşaatını inceledi. Başkan Aktaş, sözleşmesi 2024 Ocak olan projeyi bu yıl kasım ayında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Tüm bölgeye hitap edecek tesiste yer alan spor salonunda resmi müsabakaların da oynanabileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu tesisin hemen yanında spor kulübümüz için bir saha ve müştemilatıyla ilgili elimizde bir proje var. Onu da revize edip, inşallah yakın zamanda çalışmalarını başlatacağız. Öte yandan burada 17 yıldır kulübümüze tahsisli amatör maçların oynandığı, ancak ağır şartlar nedeniyle yıpranan sahanın yenilenmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Bey'le de irtibata geçtik. İnşallah o sahanın revizyonu için de çalışmaları kısa zamanda başlatmış olacağız" diye konuştu.

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Demirtaş’a modern spor kompleksi
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