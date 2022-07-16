Demokrasi nöbetinde darbe lanetlendi

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri dualarla anıldı. Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Süleyman Elban, kent protokolü ve binlerce Adanalı katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, darbe girişimi lanetlendi. Kurulan dev ekranlarda 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle yayınlanan kısa film gösteriminin ardından da o gece şehadet şerbetini içen 251 kişi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

DEVLETİMİZ KAZANDI

Adana Valisi Süleyman Elban, "6 yıl önce bu fedakar millet göğsünde kalbinde imanı olan bu necip millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tarihte eşi benzeri görülmemiş hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığında ferasetiyle çok kısa bir zaman içerisinde bu hainliği, bu karanlık geceyi çok kısa sürede dağıttılar ve vatanı için seve seve canını vermeyi, her türlü varlığını feda etmeyi düşünerek bu darbeyi bertaraf ettiler. Gecenin sonunda tekrar ülkemiz, demokrasimiz ve devletimiz kazandı. Yabancı ülkelerin maşası olan ve tarihimizde görülmemiş derece ihanete teşebbüs eden sürüsü de o gece kaybettiler" diye konuştu.

"BİR DAHA OLACAĞINI SANMIYORUM"

Milli İradeye Saygı Platform Başkanı ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Bugün Adana birlik ve beraberliğini gösteriyor. Cenabı Allah hiçbir millete böyle bir olay yaşatmasın. Bizim Türk milletine de böyle bir olay yaşatmasın özellikle. Ama 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasından sonra tüm Türk milleti sokağa döküldü. Darbelere hayır dendi. Türkiye'de artık bir darbe girişimi olacağını sanmıyorum, inşallah olmaz. Bu millet devletine hükümetine sayıp çıkan bir millet. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, gazilerimize de cenabı Allahtan hayırlı ömür diliyorum" dedi.