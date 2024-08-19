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Giriş Tarihi: 19.8.2024 18:00 Son Güncelleme: 19.8.2024 18:29

Denetim yapan polislere çarptı! Polis memuru ağır yaralandı

İstanbul Esenler’de denetim yapan polis ekiplerine otomobil çarptı. Kazada polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ifadesine alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Denetim yapan polislere çarptı! Polis memuru ağır yaralandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde saat 13.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde kaza meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 GY 6364 plakalı otomobil önce denetim yapan polis araçlarına ardından da denetimde görevli polis memuru Mustafa Peksoy'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan Peksoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

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Denetim yapan polislere çarptı! Polis memuru ağır yaralandı
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