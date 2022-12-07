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Giriş Tarihi: 7.12.2022 00:09

Denetimde kırmızı reçeteli hapla yakalandı

Beyoğlu’nda yapılan asayiş denetiminde, üzerinde kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu niteliğinde hap çıkan 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Denetimde kırmızı reçeteli hapla yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi Irmak Caddesi üzerinde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçları didik didik ararken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
Durdurulan bir otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, kırmızı reçete ile satıldığı öğrenilen uyuşturucu niteliğindeki 5 hap bulundu. Hapı kırmızı reçetesi olmadan aldığı ve amacı dışında kullandığı öğrenilen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

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Denetimde kırmızı reçeteli hapla yakalandı
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