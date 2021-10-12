Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Denetimler devam ediyor! Bu kez de okul servislerini denetlediler
Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:45

Denetimler devam ediyor! Bu kez de okul servislerini denetlediler

DHA
Denetimler devam ediyor! Bu kez de okul servislerini denetlediler

Beşiktaş ve Maltepe'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servisleri denetlendi. Denetleme işleminde şoförlerin evrakları kontrol edilirken koronavirüs kapsamında da gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapıldı.

Beşiktaş ve Maltepe'de, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları servislerde şoförlerin evraklarını kontrol etti, şoför ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ydi. Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Maltepe D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs kuralları hatırlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denetimler devam ediyor! Bu kez de okul servislerini denetlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA