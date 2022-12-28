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Giriş Tarihi: 28.12.2022 03:35

Dengesini kaybeden çocuk üçüncü kattan düştü

Karabük'te bir apartmanın üçüncü katındaki balkonundan düşen çocuk yaralanırken, babası ise olay sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

İHA
Dengesini kaybeden çocuk üçüncü kattan düştü

Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Emrah Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı B.A. (17) isimli çocuk, üçüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip zemine düştü.

Çocuğun evde olmadığını fark eden aile fertleri dışarıya baktıklarında B.A.'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken B.A.'nın babası aniden rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Dengesini kaybeden çocuk üçüncü kattan düştü
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