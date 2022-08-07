Dengesini kaybedip Fırat nehrine düşerek öldü! Bir hafta sonra düğünü vardı

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Musa Kayatürk otomobil ile arkadaşıyla birlikte gece geç saatlerinde Gaziantep'ten Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine geldi. Sabah saatlerinde Fırat kenarında yüzünü yıkamak isteyen 26 yaşındaki Musa Kayatürk dengesini kaybederek Fırat'a düştü. Düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ekibi, polis ve dalgıç polisler intikal etti. Suda arama yapan dalgıç polisler yaklaşık bir saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup Gaziantep'ten Halfeti'ye gelen ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aileye olay yerinde bulunan 112 acil sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

GENCİN 1 HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Fırat nehrine düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Musa Kayatürk'ün nişanlı olduğu bir hafta sonra ise düğünün yapılacağı öğrenildi. Polis Olayla ilgili inceleme başlattı.