Haberler Yaşam Haberleri Dengesini kaybedip Fırat nehrine düşerek öldü! Bir hafta sonra düğünü vardı
Giriş Tarihi: 7.8.2022 12:12 Son Güncelleme: 7.8.2022 13:15

Dengesini kaybedip Fırat nehrine düşerek öldü! Bir hafta sonra düğünü vardı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Fırat kenarında dengesini kaybedip suya düşen 26 yaşındaki genç boğuldu. Fırat nehrine düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Musa Kayatürk’ün nişanlı olduğu bir hafta sonra ise düğünün yapılacağı öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Dengesini kaybedip Fırat nehrine düşerek öldü! Bir hafta sonra düğünü vardı

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Musa Kayatürk otomobil ile arkadaşıyla birlikte gece geç saatlerinde Gaziantep'ten Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine geldi. Sabah saatlerinde Fırat kenarında yüzünü yıkamak isteyen 26 yaşındaki Musa Kayatürk dengesini kaybederek Fırat'a düştü. Düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık, emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ekibi, polis ve dalgıç polisler intikal etti. Suda arama yapan dalgıç polisler yaklaşık bir saat sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup Gaziantep'ten Halfeti'ye gelen ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aileye olay yerinde bulunan 112 acil sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

GENCİN 1 HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Fırat nehrine düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Musa Kayatürk'ün nişanlı olduğu bir hafta sonra ise düğünün yapılacağı öğrenildi. Polis Olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dengesini kaybedip Fırat nehrine düşerek öldü! Bir hafta sonra düğünü vardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA