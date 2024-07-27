Dengesini kaybetti tramvayın altında kaldı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağında geçtiğimiz gün saat 21.30 sıralarında bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle seferler durdurulurken yapılan incelemeler sonrası adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.