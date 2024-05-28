Haberler Yaşam Haberleri Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 28.5.2024 13:44 Son Güncelleme: 28.5.2024 13:51

Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin’in saldırısına uğradığını söyledi. Sosyal medyadan “Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi” dedi. Akkaya’nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti!

Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Akkaya'nın kızı hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

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Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle!
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