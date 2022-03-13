Haberler Yaşam Haberleri Deniz Akkaya: Sevda Giray beni öldürmekle tehdit etti!
Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:31 Son Güncelleme: 13.3.2022 15:21

Deniz Akkaya: Sevda Giray beni öldürmekle tehdit etti!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Deniz Akkaya: Sevda Giray beni öldürmekle tehdit etti!

Ünlü model Deniz Akkaya, kendisini tehdit eden şarkıcı Sevda Giray’ı savcılığa şikâyet etti. Akkaya şikayet dilekçesinde Sevda Giray’ın kendisini canıyla ve sevdikleri ile tehdit ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Model Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'dan kendisine sürekli olarak sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğu, tehdit ettiği ve iftira attığı gerekçesiyle davacı oldu. Akkaya'nın avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinde "Şüpheli Sevda Giray, videolarında müvekkilimi alenen canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit etmiştir" ifadeleri yer aldı.

"DİLİNİ KOPARIRIM, SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Dilekçede "Sevda Giray bu tehditlerde müvekkilime 'Kirli mazini örtmeyelim açalım. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. Gözünü çıkarırım, dilini koparırım, bir daha yap bakayım sana neler yapıyorum. O dilini kökünden keserim. Hangi hukuk sizi koruyacak. Kork benden. Yatarım pusuya seni öldürürüm" demiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyen Akkaya, şüphelinin 'Hakaret', 'Tehdit', 'İftira', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Deniz Akkaya: Sevda Giray beni öldürmekle tehdit etti!
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