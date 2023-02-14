Haberler Yaşam Haberleri Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 14.2.2023 10:35 Son Güncelleme: 14.2.2023 10:39

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Baykal, önce CHP Genel Merkezi'nde ardından, Meclis'te yapılacak törenlerden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, önce CHP, ardından Meclis'te düzenlenen törenin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Deniz Baykal, 11 Şubat'ta 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Baykal'ın cenaze programı belli oldu.

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi

Baykal'ın naaşı önce CHP Genel Merkezi'ne götürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililer, Baykal'a son görevlerini yerine getirecek.

TBMM'DE RESMİ TÖREN YAPILACAK

Deniz Baykal için bir sonraki durak yıllarca milletvekili olarak görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

11.30'da düzenlenecek Meclis'teki resmi törene, devletin zirvesi, bakanlar, milletvekilleri ve partilerin genel başkanlarının katılması bekleniyor.

BAYKAL'IN NAAŞI DEVLET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Ankara'daki son tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılacak. Baykal için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılınacak.

Namazın ardından, Deniz Baykal'ın naaşı Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VEFAT EDEN CHP ESKİ GENEL BAŞKANI BAYKAL İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA