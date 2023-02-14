Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, önce CHP, ardından Meclis'te düzenlenen törenin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Deniz Baykal, 11 Şubat'ta 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Baykal'ın cenaze programı belli oldu.
84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi
Baykal'ın naaşı önce CHP Genel Merkezi'ne götürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililer, Baykal'a son görevlerini yerine getirecek.
BAYKAL'IN NAAŞI DEVLET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Ankara'daki son tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılacak. Baykal için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılınacak.
Namazın ardından, Deniz Baykal'ın naaşı Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VEFAT EDEN CHP ESKİ GENEL BAŞKANI BAYKAL İÇİN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.